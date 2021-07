Fürstlicher Prunk für die Schichten der Kunst

Heute wär’s ein „Restauratorenversorgungshaus“: Denn in den letzten vier Jahren waren täglich bis zu 500 Handwerker gleichzeitig am renovieren. Neu vergoldet wurde nur dort, wo Ergänzungen notwendig waren. Sonst wurde die 170 Jahre alte Vergoldung bloß gereinigt. DirektorJohann Kräftner will künftig rund 100 Werke von Malerei bis zu Biedermeier-Möbeln im Palais zeigen – als „Dialog zwischen der üppigen Raumausstattung und dem kargen Biedermeier“.

Geplant ist die Ausstellung u. a. von Werken Friedrich von Amerlings, Friedrich Gauermanns oder Ferdinand Georg Waldmüllers.

Noch wird an Seidenwandteppichen und Mahagoni-Vertäfelung gearbeitet, aber bis zur (nicht öffentlichen) Eröffnung am 9. April soll alles picobello sein.

Wie das Gartenpalais – seit dem Vorjahr nur mehr bei Events und gebuchten Führungen zu besichtigen – wird auch das Barock-Juwel hinter dem Burgtheater für Besucher ab 3. Mai nur zwei Mal pro Monat an Freitagen bei Führungen (Anmeldung erforderlich) zugänglich sein. Sonst wird es für „exklusive Veranstaltungen“ ab 5500 Euro vermarktet.

Info: www.palaisliechtenstein.com

Gruppenführungen im Stadtpalais, 1., Bankgasse 9: ab 3. 5. an jeweils zwei Freitagen im Monat (17–18.30 Uhr) zu 25 €/Person.

Buchung im Internet.