Für Simon Schwarz und Patricia Aulitzky ist "Das Glück ist ein Vogerl"

Es läuft nicht. Der Franz (Simon Schwarz) ist in seinem Leben zwei-, dreimal falsch abgebogen. Was lange Zeit irgendwie gut ging, entpuppt sich nun als Sackgasse. Aus dieser kommt der Franz nicht mehr so einfach raus: Die Ehe mit Linn (Patricia Aulitzky) hat sich totgelaufen und die Tochter macht das, was Pubertierende eben oft so machen: Sie nervt.

Viel lieber wäre der Franz ein umjubelter Gitarrist einer Rockband – er träumt vom Stagediven, also vom Sprung von der Konzertbühne auf die Menge darunter. Aber stattdessen muss er sich als Musiklehrer mit seinen untalentierten Schülern herumärgern.