Frische Kunstware am Karmelitermarkt

Normalerweise pflegt man auf Märkten Obst, Gemüse und andere Lebensmittel einzukaufen. An manchen Orten kommt auch noch eine boomende Gastronomie dazu. An jedem ersten Samstag im Monat kann man sich auf dem Karmelitermarkt in Wien-Leopoldstadt auch mit frischer Kunst eindecken. Im Rahmen der Q202-Outdoor-Galerie zeigen Veronika Smejkal und Fritz Heininger an einem Stand vis-a-vis des Lokals "Zimmer37" ihre Werke. "Wir probieren es einmal", so Heininger. "Denn die Atmosphäre stimmt. Man trifft auf Anrainer ebenso wie auf Touristen."



Bereits zum dritten Mal in diesem Sommer wird den Marktbesuchern Kunst angeboten. "Unsere Erfahrungen sind sehr positiv. Bisher haben wir auch mit dem Wetter Glück gehabt", versichert Hans Heisz. Der Gründer der Kunst-Initiative Q202, der seit 2004 mit Atelierrundgängen, Kunsttauschbörsen und anderen Aktionen die Kunstszene des 2. und 20. Wiener Gemeindebezirks belebt, organisiert gemeinsam mit Christiane Grüner die kleine Open-Air-Kunstschau. Nach einem ersten, wenig erfolgreichen Versuch vor zweieinhalb Jahren, bei dem man wechselnde Lücken im Marktgeschehen genützt hatte, startete man im Juni mit einem eigenen, auffällig gestalteten Stand auf einem fixen Platz am mittlerweile angesagten Markt einen zweiten Anlauf.