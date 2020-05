Free-Jazz-Pionier Ronald Shannon Jackson gestorben

Der US-Jazzmusiker Ronald Shannon Jackson ist am Samstag im Alter von 73 Jahren in seinem Haus in Fort Worth gestorben. Dies bestätigte sein Management am Montag. Der Schlagzeuger gehörte lange zu den innovativsten Köpfen der Free-Jazz-Szene und trat auch in Österreich auf.

Jackson war das Kind einer Musikerfamilie. Zudem war sein Vater in seiner Kindheit der einzige Schwarze in Fort Worth, der einen Plattenladen hatte. Dank eines Musikstipendiums konnte Jackson nach New York gehen, wo er später mit Jazzlegenden wie Herbie Hancock, Charles Mingus, Wayne Shorter und Joe Henderson zusammenspielte.

Seine Musik wurde immer freier und bekam mehr und mehr Einflüsse aus anderen Musikrichtungen, gerade auch dem Rock. Letztlich gehörte er zu den Begründern des Jazzpunks.