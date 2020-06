"Frauen erzählen spannendere Geschichten“

In die Wiener Immigrantenszene entführt der junge Regisseur Umut Dag in seinem Langfilm-Erstling " Kuma". Fatma, eine türkische Mutter, sucht quasi Ersatz für sich selbst – sie ist an Krebs erkrankt und will ihre Familie versorgt wissen. In einem anatolischen Dorf wird sie fündig: Die blutjunge Ayse wird pro forma mit dem ältesten Sohn vermählt, ist aber in Wirklichkeit die Zweitfrau für Fatmas Mann. Vom Rest der Familie angefeindet, wird Ayse kurzerhand in die Wiener Wohnung verpflanzt. Dass dann alles ganz anders kommt, als Fatma es geplant hat, ist der Clou des Films.

Umut Dag, als Sohn kurdischer Eltern in Wien geboren, kennt die Parallelgesellschaft, die vor allem türkische Zuwanderer in ihren Exilländern gründen, nur zu genau. Die türkische Gesellschaft lebe, so Dag, noch stärker als andere für den Schein nach außen hin. Man sei immer unter dem Druck, mehr sein zu müssen, als man ist. Dass sich eine Frau eine andere Frau unter falschem Vorwand ins Haus holt, um den Schein zu wahren, sei da nur logisch.

Prinzipiell sei er der Meinung, dass Frauen "die spannenderen Geschichten zu erzählen haben: Sie halten alles zusammen, sind die Fundamente der Gesellschaft." Ein interessanter, auch exotischer Film.