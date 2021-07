Faschingsparty mit Anspruch

Denn Castorf denkt wieder laut nach. Über Hans Henny Jahnns (1894–1959) expressionistische Schlachtplatte "Die Krönung Richards III.", über Sex, Gewalt, Mord, über Kannibalismus und Kastration, über Grausamkeit und Gott, und damit auch über das Leben, das Theater, die Bestie Mensch, über Herren und Sklaven, über Revolutionen und Afrika und über so ziemlich alles, was die Welt in ihrem Innersten nicht zusammenhält. Anmaßend viel also, wie immer im Castorf-Universum.

Einen "Plot" gibt es auch: Richard III. (das ist der mit dem Königreich und dem Pferd) will an die Macht, kommt an die Macht und scheitert an der Macht.

An der Burg tut er das in Gestalt des großartigen Martin Wuttke, der mit Langhaar-Perücke eine Mischung aus Hofnarr, Mephisto, Christus und traumatisiertem Kriegsveteranen gibt. Wie immer wird bei Castorf Körpereinsatz großgeschrieben, wie immer steigen die Darsteller oft aus ihren Rollen aus, wie immer fügt Castorf allerlei Fremdkörper ein. Diesmal Antonin Artaud, Heiner Müller, suahelische Tänze, Voodoo-Zauber oder Stephan Remmlers "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei".

Bert Neumann hat Castorf dafür eine schöne Ritterburg der Marke Playmobil auf eine Drehbühne gestellt, die sich unter viel Bühnennebel auch brav drehen darf, die etliche Schauplätze freigibt. Denn in den Betten herrscht bei Castorf niemals tote Hose, am Klo natürlich auch nicht. Und Sophie Rois als lüsterne Königin hat sogar Kinderlein zum Fressen gern.