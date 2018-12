FP-Organisation rief zu Online-Mobbing von Journalistin auf

Die Autorin führt diesen Aufruf, der offenkundig darauf abzielt, ihr unfreundliche Nachrichten und Postings zukommen zu lassen, auf einen Artikel zurück, den sie am vergangenen Freitag publiziert hat. Thema: Die Korporierten in den Ministerbüros. Der Mobbing-Aufruf hatte jedoch auch etwas Positives, sagte Schmidt zum KURIER: "Eine Welle der Solidarität" sei über sie hereingebrochen. "Das überwältigende Feedback ist positiv." Sie überlegt dennoch eine Klage. Vor vier Jahren sei ein Schmuddelartikel in der FPÖ-nahenZur Zeiterschienen, der neben ihrer Arbeit als Journalistin auch ihr Privatleben zum Inhalt hatte. Schmidt klagte damals erfolgreich, wie sie sagt. "Ich kann das auch nur allen Kolleginnen und Kollegen raten: Klagen Sie aktiv, wenn Ihr Ruf in Mitleidenschaft gezogen wird."