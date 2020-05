Fotografenlegende Saul Leiter gestorben

Saul Leiter wurde 1923 in Pittsburgh geboren und lebte seit 1946 in New York. Seine Motive fand in der unmittelbaren Umgebung seiner New Yorker Wohnung, die er fast 60 Jahren bewohnte. In den 50er-Jahren wurden erste Schwarz-Weiß-Serien Saul Leiters im "Life"-Magazin veröffentlicht. Er nahm unter anderem an der von Edward Steinchen kuratierten Ausstellung "Always the Young Strangers" (1953) im Modern Museum of Modern Art teil. Von 1958 bis 1967 arbeitete Leiter für Harper's Bazar.

Insgesamt sollte er 20 Jahre lang für verschiedene Magazine fotografieren. Seinen Stil der abstrahierten Formen und innovativen Bildkompositionen konnte er sich auch als Modefotograf treu bleiben. Zu internationaler Bekanntheit brachte er es jedoch erst 2006 durch die Monografie "Early Color" – da war Leiter bereits 83 Jahre alt. Die Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen war 2012 die erste große Retrospektive des Spätentdeckten.