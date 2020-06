Flugzeugwracks mit schönen Geschichten

Ob eine verlassene Teststation für Atombomben mitten in Australien, ein gestrandetes Schiffswrack an der Küste Mauretaniens oder heruntergekommene Häuser im Hinterland der amerikanischen Westküste. Die Bilder des Düsseldorfers erzählen immer eine Geschichte. Eine Geschichte des Verfalls.

"Mich interessiert, was am Ende bleibt: Geschichten, Erinnerungen, die Schönheit des Verfalls", erklärt Eckell im Email-Interview mit KURIER.at. "Und das versuche ich in Fotografien zu verewigen. Aus längst Abgeschriebenem wird so etwas Neues."

In seiner jüngsten Serie "Happy End", die nun auch als Bildband erschienen ist, rückt Eckell Flugzeuge ins Bild, die im Nirgendwo notlanden mussten. Woher dann der Name mit dem glücklichen Ende kommt, liegt auf der Hand. "Wie durch ein Wunder überlebten alle Insassen den Absturz", erklärt Eckell. "Es geht um heldenhafte Piloten, um das Glück der Passagiere, um die Relativität von Zeit und Raum und um den letzten Frieden in weiter Natur."