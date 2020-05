Flašar: Wie man aus fühlenden Augen schaut

Es geht also doch noch: Ein Manuskript kam nach Berlin, die Autorin – in St. Pölten geboren – fügte hinzu, sie möchte sich weiterentwickeln ...

Nun ist der Wagenbach Verlag nicht unbedingt ein Entwicklungshelfer, und deutschsprachige Literatur bringt er mittlerweile ganz selten.



Lieber Italiener (Sciascia, Murgia, Camilleri). Lieber die die Schottin A.L. Kennedy. Lieber Alan Bennett aus London. Aber nach den ersten fünf Sätzen wollten alle im Verlag weiterlesen: "Ich nannte ihn Krawatte. Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen.

Rotgraue Streifen an seiner Brust. So will ich ihn in Erinnerung behalten."



Der 81-jährige Klaus Wagenbach hatte wie immer das letzte Wort: "Oh, ein Talent." Das hatte er bei einem deutschen Text zuletzt vor neun Jahren gesagt.