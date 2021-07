Fix & Foxi sind in Wien gelandet

Nach einer Periode von schlechten Verkaufszahlen wurde die Produktion der Fix-&-Foxi-Hefte 1994 zum ersten Mal eingestellt. Zahlreiche Wiederbelebungsversuche durch Kaukas Witwe, Alexandra Kauka, scheiterten. 2014 verkaufte die gebürtige Kärntnerin alle Rechte an Stefan Piëch und sein Münchner Unternehmen Your Family Entertainment AG. Neben dem Pay-TV-Sender Fix & Foxi wird dort nun auch ein gewaltiges Archiv verwaltet. Darin befinden sich "Originalzeichnungen, die noch nie präsentiert wurden", sagt Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseum Krems, der die Ausstellung im Kunstforum kuratiert hat.

KURIER: Fix & Foxi ist ein Stück deutscher Kulturgeschichte. Warum startet die Ausstellung in Wien und nicht in München?

Alexandra Kauka: Das haben mich viele Leute in den letzten Tagen gefragt. Ich habe ihnen dann geantwortet, "die Österreicher sind eben fixer". Außerdem gibt es in Österreich auch eine große Fix-&-Foxi-Fangemeinde.

Frau Kauka, was waren die ersten Berührungspunkte mit den Comics Ihres späteren Ehemanns?

Kauka: Das war Ende der 50er-Jahre. Damals gehörten die Hefte nicht gerade zur Standardliteratur für Kinder. Wir mussten die Comics vor unseren Eltern verstecken und haben sie heimlich untereinander ausgetauscht. Mir hatte es vor allem Lupo angetan, weil der alles machte, was ich als Kind nicht durfte.

Was ist für Sie das Besondere an Fix & Foxi?

Kauka: Für mich sind die beiden authentisch, nachvollziehbar und nicht so abstrakt, wie manche Mitbewerber ihre Comicfiguren gestaltet haben. Diese Nähe zum normalen Leben, zu alltäglichen Problemen macht den Charme dieser Figuren aus. Kinder wollen lieber mit einem durchgeknallten Typen befreundet sein als mit einem Superhelden.

Piëch: Mich hat immer das breite Spektrum des Kindseins fasziniert, das dieses kongeniale Team abdeckt. Fix mit der lässigen Locke und der gelben Latzhose strebt stets nach vorne, sucht die Herausforderung, während Fox, sein Zwillingsbruder, eher zurückhaltend, bedachter, vorsichtiger agiert. Das Geniale an den beiden Figuren, an den Comics ist, dass sich die beiden Charaktere stets über die Erfahrung und Erlebnisse austauschen. Das Erlebte wird also gleich reflektiert und verarbeitet.

Aktuell gibt es Aufregung darüber, dass Comicfiguren wie Pumuckl und Heidi in ihrer modernen Fassung Kilos verloren haben. Was darf sich bei Fix & Foxi keinesfalls ändern?

Piëch: Auch bei Fix & Foxi entwickelten die Figuren in den 70ern, 80ern, und 90ern stets eine neue Form des Auftretens. Aber die Botschaft und die wesentlichen optischen Erkennungsmerkmale sind gleich geblieben.