Festspiele: "Carmen" mit vielen Baustellen

Zu beurteilen, ob er nach dem österlichen Flop der Bizet-Oper "Carmen" künstlerisch hätte eingreifen können, würde eine präzise Kenntnis der Verträge voraussetzen. Aber dafür war ja in Salzburg zuletzt der Rechnungshof zuständig. Jedenfalls hätte man Kostas Smoriginas als Escamillo austauschen müssen. Nicht weil er diesmal gleich bei seinem Auftrittslied wegen eines Allergieanfalles die Stimme verlor, sondern weil er schon zu Ostern sehr enttäuscht hatte.

Nach der Pause kam Ersatz in Gestalt von Massimo Cavalletti, der erahnen ließ, wie der Torero klingen muss. Er sang von der Seite, aus der sogenannten Gasse, während Smoriginas auf der Bühne spielte. Dass Cavalletti bei seinem Kampf mit Jonas Kaufmann, der weit hinten stand, zu laut und vordergründig klang, hätte nur Rattle korrigieren können.

Dieses Missgeschick war jedenfalls eines der geringsten Probleme einer an Baustellen reichen Aufführung.



Aber loben wir einmal, was es an diesem Abend zweifellos zu loben gibt:

Die Wiener Philharmoniker, die nun im Sommer anstelle ihrer Kollegen aus Berlin im Graben sitzen, spielen "Carmen" bedeutend intensiver, nuancierter, farbenprächtiger, sensibler, dann wieder dramatischer. Rattle seinerseits war zu sehr um impressionistische Klangmalerei bemüht denn um den großen Bogen, um die Entwicklung der Geschichte. Er verlor sich im Filigranen.

Das Positivste an dieser Aufführung: Genia Kühmeier als Micaëla. Vor der Augen von Anna Netrebko, die diese Partie zuletzt in Wien gesungen hatte, brillierte sie mit glockenreinem Sopran, eleganter Phrasierung und berührender Darstellung.

Jonas Kaufmann, der meistbeschäftigte Tenor der Festspiele, ist weiterhin ein Glücksfall für den Don José mit Ausdruckskraft, Schmelz und exzellenter Diktion.

Auf der Habenseite wären auch die ersten zehn Minuten der Inszenierung von Aletta Collins zu verbuchen, die mit feschen Tänzerinnen spanisches Flair auf die Bühne bringt. Dann fällt diese "Carmen"-Regie stark ab und lässt viele Fragen offen.

Warum erschießt diesmal Don José Zuniga? Warum ist die Schlucht in den Bergen eine Art U-Bahn-Schacht? Warum schauen Frasquita und Mercedes (stimmlich überzeugend: Christina Landshamer, Rachel Frenkel) nach wie vor aus wie die Kessler-Zwillinge? Usw., usw.