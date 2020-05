Fernsehware aus Europa ist gefragt

Bestes Beispiel für einen gelungenen Export-Coup aus Europa ist die Fernsehserie „Borgia“, produziert von Lagardère und der EOS Entertainment von Jan Mojto mit Sitz in München. Die aufwendige Produktion über das Lotterleben der legendären Renaissancefamilie – verfilmt unter Federführung des amerikanischen Serienspezialisten Tom Fontana – lief erfolgreich in Deutschland, Frankreich und Österreich. „Mittlerweile haben wir sie an 40 Fernsehstationen weltweit verkauft, großteils in Amerika“, freute sich Takis Candilis kürzlich in der New York Times.

Der nächste logische Schritt ist: TV-Serien für den Übersee-Markt maßzuschneidern. Die ebenfalls französische Produktionsfirma Gaumont kündigte an, in Los Angeles ein Studio zu eröffnen, das gezielt Sendungen für US-Fernsehstationen produziert. Lagardère will eine TV-Serie, basierend auf Luc Bessons Kino-Actionerfolg „Transporter“, herstellen. Die Verträge dafür sind bereits fixiert: In den USA wird der TV-„Transporter“ beim HBO-Ableger Cinemax laufen, in Deutschland auf RTL .

Besson, vom Kultregisseur („Nikita“, „Im Rausch der Tiefe“) zum Produzententitan gereift, geht noch einen Schritt weiter. Mit TF1 , dem größten französischen TV-Sender, schloss er nun einen Vertrag über die Produktion einer englischsprachigen Fernsehserie. Bestimmt natürlich für den internationalen Markt.