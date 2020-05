Faymann: 2,4 Millionen Euro für Boulevard

Natürlich greife auch das Kanzleramt, um möglichst viele Leute breit zu informieren, vor allem auf die "reichweitenstärksten Medien" zurück, sprich Kronen Zeitung, Heute und Österreich. Auf APA-Anfrage schätzte man diesen Anteil auf rund 2,4 Millionen Euro. Grundsätzlich sei bei der Überlegung, in welchem Medium in welchem Umfang inseriert werde, meistens auch die bundesweite Verbreitung ausschlaggebend: "Wenn ich weiß, dass ich mit einem Medium nur die Menschen im Westen erreiche, aber für eine möglichst flächendeckende Informationsverbreitung sorgen soll, dann entscheide ich mich für ein anderes Medium", hieß es. Das dürfte wohl erklären, weshalb die reichweitenstarke Kleine Zeitung bei der Inseratenvergabe des Kanzleramts nicht an einer der vorderen Stellen rangiert.



Faymanns komplettes Werbebudget fließt übrigens in Printmedien. In elektronischen Medien werbe man nicht - weder bei privaten Sendern noch beim ORF, hieß es.