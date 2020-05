Statt Skandal ein Schläfchen

Er, zunächst im Publikum sitzend, war übrigens der erste und einzige, der sich laut über die Fadesse beschwerte, und die Bühne erklomm: „Damit da oben mal was weiter geht.“

An der Tragödie erstem Teil hatte Konwitschny aber ohnedies kaum Interesse. Routiniert wie bei den Sommerspielen Bad Pöblinghausen spulte er die Vernichtung Margarethens (nichtssagend: Katharina Klar) ab. Ohne Frau Marthe, ohne Valentin, egal, am Ende war auch so alles hin. Selbst die Reader’s-Digest-Fassung ist vermutlich länger.

Teil zwei geriet dafür zur peinlichen Burlesque-Show. Erst am Kaiserhof – ein riesiges Hochbett – wo Faust als Heilmittel gegen die leere Staatskasse das Falschgeld erfindet. Und Konwitschny zur allgemeinen Freude ein paar Feuerwerkskörper steigen und explodieren lässt.

Dann im Bordell, das (warum?) in Las Vegas stand, wo Elvis mit Frankenstein tanzte, und schließlich in Gizeh landete. Und der Homunculus in Form eines Computer-Tablets auch schon mit dabei ist. Das Ganze: eine riesige Alt-Herren-Sexfantasie mit masturbieren, kopulieren, heißen Goldhöschen, viel falschem Busen und nackten Frauenschößchen.

Hat das einmal jemanden aufgeregt? Doch! Das war im Jahre anno 19...

Dann kam noch schnell die Helena, zuerst als Leinwand füllendes Foto von Diane Kruger aus der Hollywoodschmonzette „ Troja“, später live mit Faust, Mephisto, Ikeamöbeln und Billasackerln im Plattenbau (zum Thema Gesellschaftskritik lesen Sie mehr am Ende des Textes).