Familiensache: Die Brandauers erobern den Dschungel Wien

Natalija Brandauer

„Die Arbeit mit der Familie ist schön, aber eine Herausforderung“, sagt auchNatalija Jurkovic Brandauer, die quirlige Chefin der nur aus Teenagern bestehenden Truppe. Extrawürste für, die knapp vor der heutigen Premiere von einer Kehlkopfentzündung geplagt wurde, gebe es keine: „Jeder muss sein Bestes geben und sich anstrengen. Auch wenn die Kinder jammern: Sie wollen, dass man sie fordert“. Wenn eine Szene nach mühsamem Erarbeiten wirklich besser ist, seien sie stolz darauf: „Natalija macht ganz schön Druck. Aber sie ist viel netter dabei als die meisten anderen“, bringt Darstellerin Lilly die Meinung des Ensembles auf den Punkt.„Ich bin viele“ erzählt die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens, der Prinzessin, das sich bei der Schulaufführung von „Romeo und Julia“ die Rolle der Julia sichert und sich damit den Zorn der herrischen Klassenkameradin Ghana zuzieht. Ghana ist in den Buben, der Romeo spielt, verknallt und eine ganz Coole. Weil die Prinzessin auch cool sein will, schmeißt sie einen Trip mit Romeo. Doch die Drogen sind nichts für sie. Der vorausgesagte Glücksrausch wird zum Albtraum.Sie habe die Figuren gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet“, so. Weil sie wollte, dass deren Sprache authentisch ist, „obwohl die meisten ja nie so fluchen würden.“ Dazu seien alle zu gut behütet. Gerade diese Gegenwelt zu ihrer eigenen habe die Jugendlichen fasziniert.Gespielt wird das Stück nur diese Woche im Dschungel, im kommenden Jahr will Natalija damit auf Tour gehen. „Wenn die Kinder es sich einteilen können“.