Fall Gurlitt: "Freiwillig gebe ich nichts zurück"

Das Verwirrspiel um den Kunstsammler Cornelius Gurlitt, der in seiner Münchner Wohnung Kunstschätze hortete, ist um eine Facette reicher. Am Samstag berichtete die Süddeutsche Zeitung, die deutsche Justitz müsse ihre Ermittlungen wegen möglicher Steuerhinterziehung beenden. Der Sohn des Nazi-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt soll nämlich in Österreich Steuern bezahlt haben. Damit stellt sich einmal mehr die Frage, unter welchen Voraussetzungen die deutschen Behörden den Kunstschatz beschlagnahmt haben.

Im heimischen Finanzministerium blickt man wohl mit Interesse nach Bayern, auf Medienanfragen zu dem Fall verwies man allerdings auf das Steuergeheimnis. Laut Süddeutscher Zeitung, die sich auf bayrische Behörden berief, soll Gurlitt in Österreich für „bescheidene Einkünfte“ Steuern gezahlt hat. Das österreichische Melderegister führe ihn mit Hauptwohnsitz in Salzburg. Damit wäre offenbar der deutsche Fiskus für den greisen Sammler gar nicht zuständig. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn bisher wegen Steuerhinterziehung und Unterschlagung.

Zu klären wird aber sein, ob und in welchem Ausmaß sich in der Sammlung Gurlitt Raubkunst befindet. In der Wohnung waren 2012 im Zuge von Steuerermittlungen rund 1.400 Bilder beschlagnahmt worden. Fast 600 davon könnten NS-Raubgut sein. Dass die Bilder von den Behörden unter Verschluss gehalten wurden, hatte internationale Kritik ausgelöst. Dass Gurlitt mit Kunstwerken handelte, ist laut Restitutionsexperten allerdings bekannt gewesen. Auch war die Sammlung nach der Zerschlagung des NS-Regimes auch von den Alliierten Truppen überprüft worden.