Bayerns Justizminister will Rückgabegesetz und Stiftung

Bayerns Justizminister Winfried Bausback ( CSU) will sich dafür einsetzen, dass ein Teil des Münchner Kunstschatzes öffentlich ausgestellt wird. Nötig sei dafür eine "gütliche Einigung" mit dem Kunsthändlersohn Cornelius Gurlitt, sagte Bausback der Zeitung " Welt am Sonntag". Er schlug eine Stiftungslösung vor.

Außerdem strebt der Justizminister ein Gesetz an, nach dem Besitzer von NS-Raubkunst nicht mehr in jedem Fall geltend machen können, dass Herausgabeansprüche früherer Eigentümer nach deutschem Recht nach 30 Jahren verjährt sind. Er habe einen Gesetzesvorschlag erarbeiten lassen, wonach jemand, der beim Erwerb "bösgläubig" war - also wusste, dass die Bilder oder andere Gegenstände, die er kauft oder erbt, ihrem Eigentümer abhandengekommen sind -, sich nicht auf Verjährung berufen kann, erläuterte Bausback dem Spiegel seine " Lex Gurlitt". Das Gesetz solle rückwirkend gelten, also auch für den Fall Gurlitt. "Das ist verfassungsrechtlich zwar nicht unproblematisch, aber wir meinen, dass man das rechtfertigen kann", sagte Bausback. "Es wäre für mich schwer erträglich, wenn man Rückgabeforderungen solcher Eigentümer nun entgegenhalten würde, dass ihre Ansprüche verjährt sind."