Facebook: Bereicherung statt Bedrohung

Die Deutschen sehen das soziale Netzwerk Facebook einer Umfrage zufolge mehrheitlich positiv. Als Bedrohung erachtet das Netzwerk nur jeder achte Deutsche, während jeder Sechste darin eine Bereicherung sieht, wie eine Untersuchung des Marktforschungsunternehmens GfK im Auftrag der " Welt am Sonntag" ergab. Große Unterschiede gibt es demnach zwischen den Altersgruppen: Jüngere sehen Facebook eher als willkommene Ablenkung als Ältere.



Laut der Umfrage empfinden 44 Prozent der 20- bis 29-Jährigen das Netzwerk als Bereicherung, aber nur sechs Prozent der 50- bis 59 Jährigen. Als willkommene Ablenkung bezeichnen Facebook demnach sogar 61 Prozent der jüngeren Befragten, jedoch nur 16 Prozent der älteren.



In den Umfrageergebnissen spiegelt sich auch wieder, dass Facebook vorrangig von jüngeren Menschen genutzt wird. Von den 50- bis 59-Jährigen erklärten 30 Prozent, Facebook sei für sie "eine unbekannte Welt". Unter den 20- bis 29-Jährigen taten dies nur zwei Prozent der Befragten.



Für die Erhebung befragte GfK 1011 Menschen in Deutschland. Facebook gilt als das größte soziale Onlinenetzwerk der Welt und hat nach eigenen Angaben mehr als 845 Millionen Nutzer.