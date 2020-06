Es war einmal die Sockelzone

Vielleicht ist es der Ausdruck einer billigen Sentimentalität. Aber je älter ich werde, desto mehr fallen mir all die Dinge auf, die am Abgrund ihres Daseins stehen", räsoniert Alexander Seizov über seine Serie " Aufgelassen". Am Abgrund stehen darin die heruntergekommenen Häuserfassaden. Die Geschäfte dahinter haben die Existenzfrage schon längst überwunden. Hier wird nichts mehr verkauft, leuchten keine Schaufenster mehr. Nur die Schilder lassen das vergangene Treiben erahnen. "Service mit Herz", "Express - Kleiderreinigung" oder "China-Imbiss" ist da zu lesen.

"Ich wollte die Melancholie dieser stillen und unauffälligen Abschiede mit der Kamera einfangen und 'sichtbar' machen", erklärt Fotokünstler Seizov, dessen fortlaufende Reihe zuletzt auch bei Eyes On - Monat der Fotografie zu sehen war.

Seit 2003 fotografiert er die aufgelassenen Läden. Die Veränderung des Stadtbilds sei dabei in all den Jahren offensichtlich. "Die einst so individuelle Charakteristik und bunte Vielfalt der Wiener Geschäftslokale wird zusehends vom einheitlichen Design der zahlreichen Handelsketten abgelöst, persönliche Handschrift weicht dem universell-austauschbaren Logo." Eine Zeitlang würden die Läden leer stehen, ehe sie allmählich verfallen, abgerissen oder umadaptiert werden, sagt der 57-Jährige. Von der diversen Wiener Sockelzone bleibt so am Ende nur ein Einheitsbrei. Die Erinnerung daran verdanken wir der wundervoll tristen Serie von Alexander Seizov.