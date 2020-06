Erwin Wurms Minuten-Kunst im Städel-Museum

Eine Minute lang ein Kunstwerk sein: Museumsbesucher haben ab Mittwoch im Frankfurter Städel-Museum Gelegenheit, sich selbst als "One Minute Sculpture" auszustellen. Der österreichische Künstler Erwin Wurm (59) ist mit seiner skurrilen Werkserie bis Mitte Juli zu Gast in Frankfurt.

Die Besucher werden dazu animiert, ihren Schuh wie ein Telefon ans Ohr zu halten, Flaschen zwischen Körpern zu balancieren oder wie ein Hund auf allen Vieren vor dem Eingang des Museums zu warten. Die 16 Mitmach-Stationen sind übers ganze Haus verteilt, bis hinaus in den Museumsgarten. Gemalte oder geschriebene Anleitungen sagen dem Besucher, was er an welcher Stelle zu tun hat, um für 60 Sekunden zu einem absurden Kunstwerk zu werden.