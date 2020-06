Erwin Wurm mit Staatspreis ausgezeichnet

Erwin Wurm

Elise Mougin

wurde am 27. Juli 1954 ingeboren und studierte 1977-79 aminund 1979-82 an der Hochschule für angewandte Kunst sowie an der Akademie der bildenden Künste in. In den 80er-Jahren schuf er aus Brettern, Latten und Blech Skulpturen, die er dann bunt bemalte. Es folgten Arbeiten, bei denen Abdrücke im Staub auf bereits entfernte Gegenstände verwiesen. 2006 war unter dem Titel ": Keep a Cool Head" eine 400 Werke umfassende Schau im mumok zu sehen. Gezeigt wurde dort etwa auch der bekannte rote "Fat convertible"-Porsche, derMethode, bekannte Gegenstände quasi übergewichtig werden zu lassen, repräsentierte, sowie ein auf dem Museums-Dach platziertes, umgedrehtes Einfamilienhaus. 2011 begeisterteauf derinmit seinem zusammengestauchten Elternhaus ("narrow house"). Im Vorjahr zeigteübermalte Aktfotos in der Albertina., in zweiter Ehe mit der der Künstlerinverheiratet ist, findet sich in den (von ihm kritisierten) internationalen Kunst-Rankings stets auf vorderen Plätzen.

Der mit 30.000 Euro dotierte Große Österreichische Staatspreis ist die höchste Auszeichnung, die von der Republik Österreich einmal jährlich einer Künstlerin oder einem Künstler für hervorragende Leistungen verliehen wird. Er wird auf Vorschlag des Österreichischen Kunstsenats ohne festgelegtes Rotationsprinzip innerhalb der Sparten Literatur, Musik, Bildende Kunst und Architektur für ein künstlerisches Lebenswerk vergeben. 2012 ging der Preis an den Schriftsteller Peter Waterhouse. Im Bereich Bildende Kunst erhielt zuletzt 2009 Brigitte Kowanz diese Auszeichnung. "Wehe, einer meiner Freunde sagt in Zukunft: Der Staatskünstler kommt!", warnte Erwin Wurm.