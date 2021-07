Erste Festwochenpremiere: Sie wollen ja doch nur spielen

Jung wollen sie sein. Und neu. Und hip. Und cool. Und gender. Und queer. Und vor allem ganz, ganz anders. Aber sie wollen sich auch profilieren, sie wollen schockieren, Party machen und vermutlich doch einfach nur spielen. Egal, womit und mit wem. Denn irgendwie ist ja eh alles Kunst, hat alles seine Bedeutung. Irgendwas wird das Publikum schon mitnehmen aus der fröhlichen Partyzone, zu der Intendant Tomas Zierhofer-Kien die Wiener Festwochen gemacht hat.

Insofern passt die erste Premiere gut ins Bild. "Ishvara" des chinesischen Provokateurs Tianzhuo Chen – ein irgendwo zwischen lautem Rave-Event, Bhagavad Gita und 80-er Aktionismus angesiedeltes Werk über . . . ? Na ja, über alles und nichts zugleich. Über Shiva, den indischen Gott der Zerstörung. Über Mythen und Musik, über Spaßkultur und den ewigen Kreislauf des Lebens, über Sex und Gewalt, Erkenntnis und Untergang. So oder so ähnlich.

Was also sieht und hört man in der Halle E des Museumsquartiers? Man sieht einige Performer, die in folkloristische Kitsch-Kostüme gekleidet sind. Man sieht bemalte, nackte Körper, die sich auf einer Art Laufsteg dem Publikum präsentieren. Man sieht rituelle Waschungen und brutale Kämpfe in einem Planschbecken der Marke Frank Castorf.