Erni Mangold: Ein Sexbömbchen im Widerstand

Umwerfend war sie als exzentrische Lisi in Stefan Vögels fröhlicher "Best Age"-Komödie " Altweiberfrühling". Aufmüpfig, unkonventionell, emanzipiert. Ganz so, wie sie selber ist, die Erni Mangold.



Ihre Erinnerungen tragen die Aufforderung im Titel: "Lassen Sie mich in Ruhe". Und das ist durchaus ernst gemeint. Das Buch liest sich genau so, wie sie redet - mit lockerem Mundwerk und trockenem Witz. Wie ihr der Schnabel gewachsen ist.

"Sie ist eine richtige Bissgurn, aber eine ganz große Schauspielerin", sagte Bühnenkollege Heinz Petters zärtlich über sie. Und von ihr kam kein Widerspruch.

Dabei ist sie gern widerborstig. Das Anbiedernde lag ihr nie. Deshalb war sie, 1927 beim Sauschlachten im Wirtshaus ihrer Großeltern in Großweikersdorf geboren, Helmut Qualtinger in inniger Freundschaft verbunden.