Erinnerungen an Udo Jürgens

"Udo war überglücklich", erinnert sie sich, "weil er noch keine Tournee erlebt hat, die so gelungen begann. Er fühlte sich sehr gut, aber man muss auch bedenken, dass er ein schweres Jahr hinter sich hatte. Da waren die Feiern zum 80. Geburtstag, er hat ein neues Haus in der Schweiz bezogen und eine Tournee vorbereitet." Und doch: "Der Tod kam überraschend, mir war nicht bekannt, dass er etwas am Herzen hatte".

Brigitta Köhler sieht es als Fügung, dass er am Gipfel seines Erfolgs gestorben ist. "Was er zuletzt geleistet hat, war nicht zu steigern." Sie kannte Udo seit 1953, fünf Jahre lang waren sie ein Paar, ehe die Beziehung auseinander ging, "weil ich erkannte, dass die Musik bei ihm immer an erster Stelle stehen wird".