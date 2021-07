Erinnerungen am laufenden Band

Auf der Schallaburg werden mit Tausenden Gegenständen am laufenden Band – vom Flokati-Teppich bis zur Super-8-Kamera, vom Commodore bis zum Sturmgewehr 77, von der Dreh-und-Trink-Flasche bis zum Ikea-Katalog, von der Musikkassette bis zum Schild "Schaffnerlos" – die Erinnerungen an die 70er-Jahre strapaziert. Jochen Rindt stirbt in Monza, ein Pole wird Papst, die Reichsbrücke stürzt ein, Nina Hagen erklärt im "Club 2" das Masturbieren, der autofreie Tag kommt, die Schulbücher gibt’s ab nun gratis, das Volk entscheidet sich gegen das AKW Zwentendorf und so weiter. Ein Sammelsurium wie das erfolgreiche Mitmachprojekt "Wickie, Slime und Paiper". Eh nett.

Mehr Tiefgang wäre wünschenswert gewesen – so wie beim herausragend aufbereiteten Kapitel Feminismus.