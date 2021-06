Emojis aus bitteren Zeiten: Keith Haring in der Albertina

Keith Harings Bilder sind aber, das verdeutlicht die nunmehr präsentierte umfangreiche Ausstellung in der Albertina, Emojis aus dunklen, oftmals bitteren Zeiten. Kubakrise, Berliner Mauer, der Atomunfall von Three Mile Island, und vor allem: AIDS. An den Bildern und Nachrichten aus der kurzen Lebens– und Schaffensperiode Harings – kaum ein Dutzend Jahre war er künstlerisch aktiv! – entlang fährt man per Rolltreppe in die Ausstellung und ist gebührend eingestimmt.