Emmanuel Pahud: Der König der Flöte

Er war ein guter militärischer Stratege, zwang Österreich in die Knie und machte Preußen zur Großmacht. König Friedrich II. von Preußen. Doch der "Alte Fritz" – wie er oft genannt wird – war auch ein großer Anhänger der Künste. So ließ er etwa Schloss Sanssouci erbauen, korrespondierte mit dem französischen Philosophen Voltaire und machte Carl Philipp Emanuel Bach zum Hofmusiker. Und der "Alte Fritz" betätigte sich auch als Komponist – die Querflöte war seine Leidenschaft. Grund genug für einen anderen Flötisten, die Zeit am preußischen Hof musikalisch wieder aufleben zu lassen. Unter dem Titel "FlötenKönig" hat Emmanuel Pahud Werke von Bach, Johann Joachim Quantz, Franz Benda und Friedrich dem Großen auf CD ( EMI) eingespielt. Im Wiener Musikverein gastiert Pahud heute, Montag, mit der Kammerphilharmonie Potsdam, Dirigent Trevor Pinnock sowie Werken von Bach und Quantz. Die Königsuniform, mit der auf dem CD-Cover posiert, wird er dabei aber nicht tragen.

"Die Plattenfirma war anfangs sehr skeptisch, als ich meinte, machen wir doch ein Doppel-Album mit dieser Musik", sagt der gebürtige Schweizer. "Doch ich konnte sie überzeugen. Immerhin feiert Deutschland heuer den 300. Geburtstag Friedrich des Großen. Und die Musik ist gut." Die Fotostrecke als preußischer Herrscher findet Pahud "sehr fein, denn das ist doch einmal etwas ganz anderes".