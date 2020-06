Sturm auf das vermeintliche Paradies

Nein, zimperlich geht es hier nicht zu: Eisenhower, der Hund von Colonel Stars and Stripes, verbeißt sich auf das Kommando „Schwanz!“ hingebungsvoll in männliche Genitalien, und Hit-Girl bringt die Oberzicken ihrer Schule leinwandfüllend mit einem Sick Stick zum Kotzen. Dazwischen wird in bester Choreografie Kampfsport geboten: Kung-Fu, Kickboxen und was es sonst noch an spitalsbehandlungsfördernden Ertüchtigungen gibt.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil der Junge-Superhelden-Saga starten Hit-Girl Mindy Macready und Kick-Ass Dave ein zweites Mal durch. Drei Jahre sind vergangen, seit die beiden Teenager mit ihren politisch unkorrekten Racheakten gegen die Bösen dieser Welt ins Leben von Millionen Kinofans traten. Ein metzelndes Girlie im kunterbunten martialischen Latex-Catsuit, das noch dazu sympathisch wirkt, das war neu. Das gefiel nicht nur den Kids.

Diesmal bekommen es Hit-Girl und Kick-Ass mit dem bösen Motherfucker zu tun, einem reichen Schnösel, der den Tod seines Vaters Kick-Ass zuschreibt und diesen rächen will. Motherfucker kann sich jeden Killer – auch russische Kampfwalzen à la Red Sonja – kaufen, es gibt viel Blut und gebrochene Knochen.

Jim Carrey, der als eingangs erwähnter Colonel Stars and Stripes an der Seite von Kick-Ass und Hit-Girl kämpft, ärgerte sich übrigens so sehr über die viele Gewalt, dass er aus dem Projekt ausstieg. Ein Kassenhit wird es trotzdem werden.

KURIER-Wertung: *** von *****

INFO: Kick-Ass 2. USA 2013. 113 Min. Von Jeff Wadlow. Mit Chloe Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson.