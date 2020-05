Elvis' Songwriter Jerry Leiber ist tot

Er hat für Elvis Presley, Ben E. King und die Coasters komponiert und Rock-Klassiker wie "Jailhouse Rock" und "Hound Dog" geschrieben: Am Montag ist der amerikanische Rock-'n'-Roll-Songwriter Jerry Leiber im Alter von 78 Jahren gestorben. Leiber und sein Kollege Mike Stoller galten in den 50er- und 60er- Jahren als eines der wichtigsten Produzenten- und Songwriter-Duos. Ihren Durchbruch hatten sie 1953 mit "Hound Dog" von Bluessängerin Big Mama Thornton. Drei Jahre später wurde der Song ein Nummer-eins-Hit für Elvis.



In der Folge sollten alle großen Stars der Ära ihre Titel interpretierten, darunter B.B. King, James Brown, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Jimi Hendrix, Eric Clapton und Aretha Franklin.

1987 wurden Leiber und Stoller in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Sie haben den Rhythm and Blues für die weiße Zuhörerschaft populär gemacht. Ray Charles beschrieb sie als "diese verdammten weißen Typen, die die schwärzesten Songs von ganz Mississippi schrieben".