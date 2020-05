Elton John schreibt Buch über Aids

Der britische Popstar Elton John (64) will ein Buch über seine persönlichen Erfahrungen mit dem Tod von Freunden durch die Immunschwächekrankheit Aids schreiben. Unter anderem werde er aus der Zeit erzählen, in der Queen-Frontman Freddie Mercury an Aids erkrankte und schließlich 1991 starb, teilte der Musiker am Montag in London mit.

Sir Elton John ("Candle in the Wind") setzt sich seit langem für den Kampf gegen Aids ein und hat unter anderem 1992 eine Stiftung gegründet, an die die Erlöse aus dem Buch gehen sollen. Der homosexuelle Sänger hat gemeinsam mit seinem Lebenspartner David Furnish einen Sohn.

Aids könne nicht allein durch Medikamente geheilt werden, sagte John. Stattdessen müssten die Menschen ihre Einstellung ändern. Er forderte "kollektive Anstrengung, die sozialen Barrieren niederzureißen und Brücken des Mitgefühls" zu bauen. Das Buch solle auf diesem Weg helfen. Es soll im Juli erscheinen.