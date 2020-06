Ruhe nicht nur zu Weihnachten

Meditation

Zur Ruhe findet die 38-Jährige nicht mitMeditation im klassischen Sinne. "In dem Moment, wo ich ein ,Ave Maria‘ singe oder beim Schminken ein Gebet in mir trage, kehrt eine gewisse Ruhe ein.bedeutet für mich nicht, dass man auf einer Yogamatte sitzt und die ,Om’-Pose einnimmt. Es geht einfach darum, jeden Tag Zeit zu finden, wo man das Alltagsleben abschalten kann."

Mit ihrem Ehemann, dem Dirigenten Karel Mark Chichon, hat sie für das Album Stücke von Bizet, Gounod, Mozart oder Puccini ausgesucht, dazu Werke ihrer lettischen Landsleute Ugis Prauliņš und Pēteris Vasks mit Chor und Orchester eingespielt. "Geistliche Musik wird ja oft nur zu Ostern oder zu Weihnachten gespielt. Wir wollten aber, dass man die Stücke auch im Alltag hören kann", erklärt sie.

Durch die Schwangerschaften sei ihre Stimme "größer, dunkler, erdiger" geworden, "ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sie bändigen muss." Rollendebüts im dramatischen Fach sind bereits geplant: 2015 wird sie in Mailand als Santuzza in "Cavalleria rusticana" zu hören sein. "Mein Mount Everest ist aber die Amneris", so Garanča. Die Partie in Verdis "Aida" wolle sie in sechs, sieben Jahren anpeilen. Sogar Wagner reizt sie, zum Beispiel die Kundry im "Parsifal".