Elmar Wepper als grantelnder Taxler

"Es ist eine Frage des Vertrauens, sich in eine so emotionale Figur wie den Rudi oder hier den Hartmut hineinfallen zu lassen. Eine Frage des Vertrauens zum Regisseur." Dieser müsse bereit sein, auf die unterschiedlichen Wesensarten und Befindlichkeiten seiner Schauspieler einzugehen. "Und dadurch die Qualität, die jeder Schauspieler hat, freisetzen". Sowohl Doris Dörrie als auch Christian Zübert bei " Dreiviertelmond" hätten ihm diesen Mut, "diese Sicherheit" gegeben.

Von dem grantigen Taxler Hartmut Mackowiak stecke nur wenig in ihm, sagt Wepper: "Ich bin nicht so ein unleidlicher Mensch. Nicht so voll latenter Aggression und so selbstgerecht, dass ich alle anderen für meine Misere verantwortlich machen würde." Aber gerade, weil "die Figur des Hartmut nicht so ist wie ich selbst, muss ich versuchen, sie zu verinnerlichen. Das geht gar nicht zu sagen: Jetzt spiel' ich einen, der mir total fremd ist".



Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Fritz, der sich in der Welt des Glamours zuhause fühlt, mag Elmar die Ruhe: "Ich brauch' keine Partys. Da sitz' ich lieber daheim bei meiner Frau oder geh' mit dem Hund spazieren". Wepper ist übrigens die deutsche Synchronstimme Mel Gibsons. Als Gibson einmal in München war, gingen die beiden in den Bayerischen Hof essen: "Weißwurst, Milzwurst, er hat alles gekostet". Und er hat Wepper eine Riesenflasche Whisky geschenkt. "Mit der Aufschrift 'Get toasted, Elmar. Thanks, Mel.' Die steht zuhause. Die trink' ich mein Lebtag nicht aus."