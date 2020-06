Eliassons kosmisches Lagerfeuer erhellt das Lentos

Der dänische Künstler Olafur Eliasson taucht das Lentos Kunstmuseum Linz in diesem Jubiläums-Sommer in ein Bad aus Licht. Der 800 Quadratmeter große Ausstellungssaal wird mit einer immersiven Installation geschmückt. Das Kunstwerk, das an einen Leuchtturm erinnert, nennt sich „Sua fogueira cósmica“, was bedeutet: Dein kosmisches Lagerfeuer.

Die Lichtinstallation steht zentral in einem abgedunkelten Raum und macht die Zuschauer mit ihren übergroßen Schatten selbst zu Darstellern. Die subtilen, vorüberziehenden Farbfelder der Projektion geben dem Betrachter Gelegenheit, die eigene Farbwahrnehmung zu reflektieren.