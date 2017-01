Die Welt blickt dieser Tage nach Hamburg - zumindest die Musikwelt. Denn nach fast zehn Jahren Bauzeit, diversen Querelen und einer Kostenexplosion auf etwa 789 Millionen Euro ist es soweit: Die Elbphilarmonie Hamburg nimmt ihren Konzertbetrieb auf. Mit einer gigantischen Eröffnungsgala, internationalen Stars, viel Prominenz und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen.

Foto: APA/dpa/Christian Charisius Polizeiboote umkreisen in regelmässigen Abständen das von den Schweizer Architekten Herzog & De Meuron - diese haben etwa auch die Tate Modern in London oder das Olympiastadion in Peking kreiert - entworfene Gebäude. Der Zugang zum Haus selbst ist nur mit Ausweis und Security-Check möglich; selbst wer innerhalb des neuen Gebäudekomplexes liegenden Luxushotel The Westin Hamburg wohnt, muss diverse Sicherheitsschleusen passieren.

Das aber ist nur den vielen illustren Eröffnungsgästen (von Bundeskanzlerin Angela Merkel angefangen) geschuldet. Denn grundsätzlich gilt: Die Elbphilarmonie - in lokalen wie auch überregionalen Medien längst liebevoll "Elphi" genannt - soll ein für alle Menschen offenes Haus sein. Oder wie es Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz formuliert: "Die Elbphilharmonie ist eine Einladung Hamburgs an die ganze Welt."

Ein Österreicher an der Spitze

Diese ist übrigens auch da. Mehr als 300 Journalisten aus Europa, Asien oder den Übersee berichten über das "neue Wahrzeichen Hamburgs". Als ein solches sieht es auch Intendant Christoph Lieben-Seutter, der Österreicher in der Hansestadt. Zehn Jahre lang hatte dieser "nur" die1903 errichtete Laeiszhalle zu bespielen, nun warten weitere 2100 im Großen Saal und 500 Plätze im Kleinen Saal der Elbphilharmonie auf Besucher.

Foto: APA/dpa/Christian Charisius Scheinbar kein Problem. Bis Ende Juni ist jedes Konzert ausverkauft, die Nachfrage für noch nicht buchbare Veranstaltungen in dem dynamisch-symetrisch gestalteten Gebäude ist enorm. Als "Haus für alle, nicht für eine Elite" will Lieben-Seutter das aus tausenden, schalldichten Glasplatten, einer geschwungenen Architektur und viel Holzelementen bestehende Konzerthaus positionieren. Die Glasplatten wurden übrigens einem Crash-Test unterzogen; nicht einmal ein Orkan kann der von Yasuhisa Toyota perfekt ersonnenen Akustik etwa anhaben. Schalldicht eben. Und damit sich bei Nebel kein Schiff in die auf ehemaligen Kaispeicher im Hafen errichtete Errungenschaft verirrt, sind auf den Glasplatten sogar eigene so genannte Radarpixel angebracht.

Das Publikum merkt davon nichts. Hamburg hat mit der Elbphilarmonie mehr als eines der "zehn besten Konzerthäuser der Welt" - so die Vorgabe. Die Stadt hat ein neues Wahrzeichen, das nach einer "schweren Geburt" in die Welt hinausstrahlt. Als mutiges Signal an die Zukunft.

Und die Hamburger? Sie haben "ihre Elphi" längst adoptiert. Ein Happy-End mit Fortsetzungen.