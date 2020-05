Eine starke Marke, neue Geschäftsfelder

Medientage - Wie es geht, zeigen deutsche Medienhäuser wie der Zeit-Verlag oder die Spiegel -Gruppe: Mit Printmedien allein lässt sich kein Staat mehr machen. "Mut zur Diversifikation" lautet das - bei den Österreichischen Medientagen diskutierte - Motto. Mut zur Erschließung neuer Geschäftsfelder also. Denn anders, darin waren sich die Diskutanten einig, gibt es heutzutage kein Überleben.



Für KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger geht es "in die gleiche Richtung" wie bei Zeit und Spiegel . Schon vor Jahren habe man mit Produkten wie der KURIER-Freizeit und dem ImmoKURIER den Markt erweitert. "Print ist für uns der Kern unseres Geschäfts. Rundherum bauen wir neue Dinge - etwa die Futurezone oder den Kilocoach - auf." (Einen Link zum KiloCoach finden Sie am Ende des Artikels.)



Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehe immer die starke Marke KURIER. "Unser Ziel ist es, für unsere Leser in allen Lebenssituationen ganz stark verfügbar zu sein." Zum "Mut zur Diversifikation" gehöre aber auch der Mut zum Scheitern. "Wir sind auf einem sehr dynamischen Markt und wissen über die Konsumenten noch sehr wenig."