„Eine klare Win-Win-Situation“ auf dem europäischen News-Markt

Clemens Pig, APA-Geschäftsführer und Präsident der Allianz Europäischer Nachrichten-Agenturen (EANA), erwartet vom ENR „eine weitere Stärkung der faktenbasierten EU-Berichterstattung für den gesamten europäischen Nachrichtenmarkt. Das ist insbesondere mit Blick auf jene Länder wichtig, wo Fake News und Desinformation besonders stark verbreitet sind“, erklärt er gegenüber dem KURIER. Der tägliche Austausch im gemeinsamen Newsroom untereinander „führt zu besserem Verständnis und einem erweiterten Wissen zu europäischen Themen und Zusammenhängen – und trägt damit insgesamt zu einer pluralistischeren Berichterstattung bei.“

In die Vorarbeiten führend involviert war zudem Stefan Ströbitzer, vormals u. a. Chefredakteur ORF-Radio, ORF2-Info-Chef und Projektleiter des multimedialen Newsrooms am Küniglberg, der gerade in Fertigstellung begriffen ist. Er hat, mittlerweile als Berater für digitale Change-Prozesse europaweit unterwegs, das ENR-Projekt im Vorjahr mitentwickelt.