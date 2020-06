Eine grenzenlose Sprache, eine grenzenlose Welt

Steiger

Steiger

Auch die seriellen Arbeiten, in denenin feingliedrigem Duktus mehr oder weniger gegenständliche Kleinigkeiten festhält, haben etwas Alphabetisches. Selbst der Punkt – in der Sprache eine Leerstelle, in der Schrift eine minimale Einheit – gerät beizu einem vielgliedrigen Bild.

Neben der Vertiefung ins Detail gibt es aber ebenso Tendenzen zur weitreichenden Vernetzung. Dies zeigt sich in einer Vorliebe für Kollaborationen. Dazu kommen skulpturale Arbeiten aus gefundenen Objekten, Aktionen, Filme, und weiterhin Texte.

Im Versuch, all diesen Aspekten gerecht zu werden, ist die Ausstellung fast überwältigend groß geraten. Eine Sammlung, die viele Schätze birgt – wenn man Zeit hat.

INFO: www.kunsthalle.at/de/kunsthalle-krems