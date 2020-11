Es ist ein zurückhaltender Arthouse-Film einer Regie-Debütantin. Wie viel Experiment ist für Netflix möglich, wollen Sie auch neue Zielgruppen ansprechen?

Zunächst muss man Ulrike Kofler ein Riesenkompliment machen. Dieser Film ist gefühlvoll und intim inszeniert. Netflix versucht, Inhalte für jede Stimmungslage und jede Art von Zuschauer zu programmieren. Insofern würde ich den Film als logische Konsequenz dessen sehen, dass wir in vielen Genres selber produzieren oder lizenzieren.

Mit Lavinia Wilson und Elyas M’Barek sind zwei in Deutschland sehr bekannte Schauspieler an Bord gewesen. Inwieweit war das für Sie ein Faktor einzusteigen?

Das hilft vielleicht ein Stück weit für die Breitenwirkung im deutschsprachigen Raum. Gut gemachte Beziehungsdramen finden ihr Publikum aber in der ganzen Welt, so hat auch ein Film „made in Austria“ das Potenzial, in Peru, in Los Angeles oder in Australien gesehen zu werden. Es geht natürlich einerseits darum, Zuschauer aus dem deutschsprachigen Raum zu erreichen, aber gleichzeitig spricht die Qualität des Films für sich. Die österreichische Einreichung des Films für den Auslands-Oscar ist ja Ausdruck davon.

In Österreich ist der Film aber nun wegen der Kinosperren erst später zu sehen.

Ohne Frage gehören diese Schauspieler und diese Bilder auch auf eine große Kino-Leinwand. Jetzt müssen wir in der Pandemie abwarten, was überhaupt machbar ist. Wir bieten dazu eine komplementäre Verwertungsform an, sodass wir einander nicht kannibalisieren, sondern ergänzen.

Was macht den österreichischen Film aus? Auch mit Blick auf einen weltweiten Filmgeschmack?

Für mich strahlen österreichische Filme so eine gewisse alpine Coolness aus. Ich finde, dass sich die Autorinnen und Autoren tatsächlich etwas trauen, was Serien wie „Braunschlag“ beweisen. Auch „Vorstadtweiber“ ist eine gut geschriebene und gut inszenierte Serie. Ich sehe Inszenierungsstärke, Realitätsnähe und häufig Charaktere, die ein Stück weit verschroben sind, mit denen ich mich als Zuschauer trotzdem identifizieren kann.

Zeigt sich die heimische Filmlandschaft interessiert oder auch zögerlich?

Ich habe das Gefühl, dass wir mit sehr offenen Armen empfangen werden und denke, dass sich Filmschaffende durchaus für die große Reichweite interessieren, die wir ihnen weltweit erschließen können. Auch die Zusammenarbeit etwa mit dem ORF empfinde ich als hoch konstruktiv.

Könnte es eine Fortsetzung für „Freud“ geben?

Mit mehr als 25 Millionen erreichten Haushalten in den ersten vier Wochen war „Freud“ ein großer Erfolg. Die Serie würde ich aber zumindest für den Moment als abgeschlossen betrachten.