Eine Geschichte von vertanen Chancen

Sechzig Jahre nach seinem ersten Erscheinen wurde seine Erzählung „In love“ wieder entdeckt.

Atmosphärisch dicht berichtet Hayes in dieser bis auf die Knochen von unnötigen Details befreiten Story, wie es ist, wenn man seine vielleicht einzige Chance verpasst. Bei einem zweiten Versuch will das Paar ein romantisches Wochenende am Meer verbringen und landet in einem in einem leeren Hotel in Atlantic City, wo die Möbel mit weißen Leintüchern abgedeckt sind– sie sind die einzigen Besucher hier. Es ist Nachsaison. Im dunklen Hotelzimmer starrt sie auf das graue Meer. Er sieht ihre Melancholie, kann deren Last aber nicht ertragen. Ihre Lustlosigkeit wird zu Gereiztheit, er ist sich indessen sicher, dass er sie mit seinen schlechten Launen nie behelligt hat. „Die Geier hackten im Verborgenen auf meine Leber“. Hier endet diese Beziehung, von der niemand wusste, wo sie hin führen soll.

Hayes hatte als Dichter und Drehbuchautor das exakt richtige Gespür für Stimmung und Timing. Seine kurze Erzählung darüber, wie banal das Ende der Liebe ist, hallt noch lange nach.

Alfred Hayes: „In Love“. Aus dem Englischen von Matthias Fienbork. Nagel & Kimche. 144 Seiten. 17,40 Euro