Ein Wiener als Schüler Verdis

Als Verdi im Alter von 30 Jahren zum ersten Mal in Wien war und im Theater am Kärntnertor eine Vorstellung seiner Oper „Nabucco“ leitete, wurde das kaum wahrgenommen, weil er damals, im Jahre 1843, noch ziemlich unbekannt war. Ganz anders verhielt es sich bei seinem zweiten Gastspiel, 32 Jahre später in der mittlerweile neu errichteten Hofoper. Nun dirigierte er, bereits als weltberühmter Mann, zwei „Aida“-Aufführungen.

Während Wiens gefürchteter Star-Kritiker Eduard Hanslick das Werk für „unendlich langweilig“ hielt, war der sonst an Musik eher wenig interessierte Kaiser Franz Joseph in seiner Hofloge so beglückt, dass er den Maestro anderntags in Audienz empfing.

Die Rolle der Aida sang Teresa Stolz (eine – wie der allwissende Marcel Prawy mir einmal verriet – Tante von Robert Stolz), mit der Verdi ein Verhältnis hatte. Sie war freilich nicht die Einzige, die das Genie in jenen Tagen beglückte: Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau (und seiner beiden kleinen Kinder) war die berühmte Sängerin Giuseppina Strepponi Verdis langjährige Lebenspartnerin.

Der Komponist wurde bei seinem zweiten Besuch von den Wienern wie ein König gefeiert, er liebte die Stadt, beklagte aber zwei Tatsachen: Einerseits, dass der Zuschauerraum der Hofoper während der Vorstellungen nicht völlig abgedunkelt wurde und andererseits, dass man die Opern hier in einer gekürzten Fassung spielte, „da die Hausmeister um zehn Uhr abends die Haustüren schließen“, wie Verdi einem Freund schrieb.