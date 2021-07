Ein Triumph: "Die Sache Makropulos"

Sie ist aber längst an den Männern verzweifelt, hat das Beziehungsgesülze satt, kann die Kindereien nicht ertragen - und verzichtet am Ende auf das Papier und weitere 300 Jahre. Die Sterblichen haben es ja doch besser, weil sie im Hier und Jetzt leben.



Wie Angela Denoke diese äußerlich jung gebliebene Frau spielt, mit einer Mischung aus Überheblichkeit und Weisheit, aus Angewidertheit und einem Rest von Neugierde, ist ein Ereignis.



Die wahrscheinlich größte Singschauspielerin unserer Tage beeindruckt wieder mit einer intensiven Rollenstudie. Es ist faszinierend, ihr zuzuschauen und zuzuhören: Ihr Sopran ist kraftvoll, dramatisch, aber nie schrill, sie verbindet enorme Ausbrüche und feinste Lyrismen und scheint mit dem tschechischen Sprachduktus keinerlei Mühe zu haben. Angela Denoke ist die ideale Janáček-Interpretin.



Aber auch die restlichen Sänger sind gut gewählt: der Tenor Raymond Very als Albert Gregor, eine der Streitparteien im Prozess; sein Widersacher Jaroslav Prus, gesungen vom mächtigen Bassbariton Johan Reuter; Jochen Schmeckenbecher als Rechtsanwalt Kolenatý; Peter Hoare als sein Gehilfe Vitek; Jurgita Adamonyte als Krista; Ales Briscein als Janek; und vor allem Ryland Davies als liebenswerter Hauk-Šendorf, Ex-Liebhaber von Emilia Marty.

Sie alle treffen den Janáček-Ton, der diesfalls von gehetztem Staccato über Parlando bis zu großen Bögen reicht. Und sie bilden ein Ensemble, das sich in den Dienst der Regie von Christoph Marthaler stellt. Diese ist ironisch, aber sehr ernsthaft - eine seiner besten Arbeiten seit Langem, viel besser als der "Tristan" in Bayreuth oder seine jüngsten Produktionen in Wien.



Noch vor der Ouvertüre lässt er zwei Damen - die hinreißende Silvia Fenz und Sasha Rau - in einem Nebenkammerl der Bühne von Anna Viebrock, die einen Gerichtssaal darstellt,

über Sinn und Unsinn des ewigen Lebens diskutieren. Man hört sie nicht, sondern kann nur mitlesen. Dieser pantomimische Kunstgriff bildet einen idealen Einstieg ins verknappte Janáček-Werk - im Original von Čapek wird darüber lange räsoniert.



Die Momente der Ruhe - in " Makropulos" gibt es weniger Zwischenspiele als in anderen Janáček-Opern - nützt Marthaler zu seinen bekannten repetitiven Einschüben. Entzückend ist die Idee, dass Silvia Fenz, die Älteste auf der Bühne, immer wieder Blumen mit Visitkarten diverser Liebhaber bekommt. Anita Stadler lässt er den Gerichtssaal abstauben - Marthaler hat sie bei den Proben in eben diesem Job beobachtet und engagiert.



Die Wiener Philharmoniker spielen Janáček auf höchstem Niveau, mit großer Präzision, dunklen Farben, feinster Herausarbeitung der leitmotivischen Zusammenhänge und harmonischen Brüche. Das Dirigat von Esa-Pekka Salonen könnte emotionaler, sinnlicher, klangorientierter sein. " Makropulos" war die dritte und letzte szenische Opern-Neuproduktion der Festspiele 2011 - und die insgesamt beste.