Menschliche Leichen in riesigen Wassertanks, Massen glitschiger Aale und ein in Cinemascope verendender Hirsch: Willkommen in der Gruselwelt eines noblen Wellness Centers in den Schweizer Bergen. Dorthin wird der ehrgeizige Finanzmanager Lockhart geschickt, um den Oberboss seiner Firma, der dort kurt, für eine ganz wichtige Vertragsfinalisierung nach N.Y. zurückzuholen. Doch die Mission erweist sich als wesentlich vertrackter als erwartet: Der Boss scheint durch eine Gehirnwäsche gelaufen zu sein und will nicht weg – so wie alle anderen mysteriösen Kurgäste. Kurz: Lockharts Reise wird ein Höllentrip in die Welt irrer Patienten und Ärzte, aus der es kein Entrinnen gibt. Und in die es auch ihn bald unwiderruflich hineinzieht. "Shutter Island" für Arme – "Fluch der Karibik"-Regisseur Gore Verbinski ist eben nicht Scorsese.

INFO: USA/D 2017. 146 Min. Von Gore Verbinski. Mit Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs.

