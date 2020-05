Ein Spektakel zum Staunen in Bregenz

Keith Warner, der Regisseur, macht das Maximum daraus und sogar noch ein bissl mehr. Er setzt Heerscharen an Akrobaten, Tänzern, Choristen, Turmspringern etc. ein und sorgt für ein Spektakel zum Staunen. Mit manchen Beteiligten muss man Mitleid haben: Etwa mit der zum Tode verurteilten Idia Legray, die gut eine halbe Stunde im kalten Wasser schwimmen muss.



Auf der Bühne gibt es schicke Salons, prachtvolle Kostüme, Revolutionäre, die immer böser werden, und zwischendrin den Dichter Chénier auf einer Nebenbühne, zwischen seinen eigenen Zeilen wandelnd. Er kämpft um die Ernsthaftigkeit der Liebe und der Dichtkunst und geht am Ende mit seiner Maddalena in den Tod. Die Revolution frisst wieder ihre Kinder. Daher passt auch die Bühne von David Fielding, die dem Gemälde "Der Tod des Marat" von Jean-Jacques David nachempfunden ist, ideal. Der radikale Revolutionsführer wurde 1793 von Charlotte Corday in seiner Badewanne erstochen.

Manches ist überinszeniert, man weiß nicht, wohin man zuerst schauen soll - aber wahrscheinlich muss man bei diesen gigantischen Dimensionen sogar so viele Effekte einbauen. Seltsam ist das permanente Stiegensteigen der Protagonisten, selbst beim Liebesduett.