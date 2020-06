Ein Regiegott spielt Beckett in St. Pölten

KURIER: Mr. Wilson, man vergleicht Sie des Öfteren mit Beckett. Sie beide werden "Meister der Reduktion" genannt. Was interessiert Sie an seinem Werk?

Robert Wilson: Die Gegensätze – einerseits seine Ironie, sein Humor, andererseits die Distanz und Förmlichkeit, mit der er schreibt.

Warum haben Sie gerade Krapp für Ihre Rückkehr als Schauspieler ausgesucht?

Er schien mir die passende Figur dafür. Diese Arbeit ist eine sehr persönliche – ich bin ja nun auch schon ein alter Knacker von 70 (er lacht) . Und ich verwende darin all die Theatertechniken, die ich in 45 Jahren als Regisseur entwickelt habe. Ich habe ja niemals studiert, bei mir ist alles "learning by doing". Als Schauspieler ist die Herausforderung, die meiste Zeit über in Stille zu performen, denn Krapp spricht kaum.

Ist Krapp ein Weißclown?

In gewisser Weise. Ich habe mich von Stummfilmstars wie Buster Keaton und Charlie Chaplin inspirieren lassen. Das waren auch Schauspieler, die Beckett sehr bewunderte.

Sie sagen, die Aufgabe des Künstlers sei nicht Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Was fragen Sie das Publikum zu Krapp?

Sie haben recht, wenn ich Theater mache, interpretiere ich nicht. Mein Theater fragt "Was ist das?", statt zu sagen: "Das ist es". Wenn wir wissen, was es ist, brauchen wir’s auf der Bühne nicht mehr zeigen. Meine Aufgabe ist zeigen, interpretieren soll das Publikum.

"Krapp’s Last Tape" ist, wie Becketts Werk eben so ist, ein apokalyptisches Stück. Es gibt eine Weltuntergangsprophezeiung für Ende 2012 ...

Ich hatte ein gutes Leben und wäre bereit, zu gehen. Daheim in Texas sagen wir: "I’m ready to kick the bucket!" (Ich bin bereit, ins Gras zu beißen!)