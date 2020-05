Ein Museum will mehr: Große Ziele im KHM

Wir haben uns fast in eine neue Liga katapultiert, frohlockte Paul Frey, Geschäftsführer des Kunsthistorischen Museums (KHM), bei der Jahres-Pressekonferenz am Montag: Mit 1.351.940 Eintritten verbuchte der Museumsverbund 2012 die höchsten Besucherzahlen seit 2003. Gegenüber 2011 verzeichnete man ein Plus von 20 Prozent; rechnet man den neuen „Außenposten“, den gratis zugänglichen Theseustempel (89.770 Besucher) weg, bleibt ein Plus von rund 12%. Besonders das „Haupthaus“ am Ring konnte gegenüber 2011 rund 110.000 Besucher zulegen.