Ein Mord zum Kaffee: Infos zur Kriminacht

Der Kaffee steht bereit - als Dessert wird eiskalter Mord serviert. In den Wiener Cafés findet Dienstagabend die siebente Kriminacht statt. Die Lesung von Mary Higgins Clark (19.30 Uhr, Café Schwarzenberg) ist ausgebucht. Bei Simon Beckett (20 Uhr, Fernwärme Wien) gibt es keine Reservierungen. Auch für die Lesungen auf den Spuren von Harry Lime, die Figur von Orson Welles aus dem Dritten Mann, im Esperantopark gibt es keine Plätze mehr.



Österreichische Krimi-Autoren, unter ihnen Stefan Slupetzky (19.30 Uhr, Mayerei im Türkenschanzpark), Eva Rossmann (21.30 Uhr, Café Museum), Sabina Naber (20 Uhr, Hotel Levante Parliament in Wien 8), Ernst Hinterberger (19 Uhr, Café Ritter), Andreas Pittler (19.30 Uhr, Wien-Bibliothek im Rathaus) und die Leo-Perutz-Preisträger Georg Koytek und Lizl Stein (19 Uhr, Buchhandlung Frick), lesen an diversen Plätzen der Stadt.



