Ein Jahr Stars aus Wachs

Seit einem Jahr gibt es nun das traditionsreiche Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds am Riesenradplatz im Wiener Prater.

Unter den insgesamt 67 Wachsfiguren reihen sich 30 österreichische Prominente aus den Bereichen Film, Fernsehen, Sport, Politik, Musik und Geschichte, die das Land auf außergewöhnliche Art und Weise geprägt haben. Faszinierend realistische Kopien prominenter Persönlichkeiten finden sich in speziell erschaffenen interaktiven Kulissen wieder, die in der neuen Wiener Attraktion einen besonderen Stellenwert einnehmen.

Seit Februrar 2012 kann man übrigens Peter Alexander im Wachsfigurenkabinett besuchen.