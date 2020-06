Ein hochkarätiger Beginn noch vor dem eigentlichen Beginn

Die offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele erfolgt erst am kommenden Freitag. Seit jedoch Alexander Pereira Intendant ist, also seit vergangenem Jahr, geht es schon eine Woche früher in Salzburg los – heuer besonders hochkarätig.

Nikolaus Harnoncourt dirigiert am Freitag, das Eröffnungskonzert der „ Ouverture spirituelle“. Sein Concentus Musicus spielt „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn. Schon am Samstag hat die „Jedermann“-Neuproduktion Premiere: Cornelius Obonya und Brigitte Hobmeier sind als neues Paar auf dem Domplatz erleben, Regie führen der Amerikaner Brian Mertes und der Brite Julian Crouch.