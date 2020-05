Ein Gespenst namens Kafka

Denn Bose verweigert sich jeder narrativen Erzählform, montiert Sätze und Textfragmente („Brief an den Vater“, „Der Prozess“, Die Verwandlung“) zu einem – ja was eigentlich? Ein Cellist, ein Akkordeonist, ein Countertenor und ein Bariton sondern – alle gekleidet im klassischen Kafka-Stil – Sätze, Töne, Worte, Klänge ab. Und ja, es geht irgendwie um die Verzweiflung am Leben. Peter Pawlik hat diese kleinen Skizzen unfassbar umständlich inszeniert (entsetzlich die völlig entbehrlichen Nicht-Umbauten im Halbdunkel); die Protagonisten geben ihr Bestes. Dass Cellist Luis Zorita und Akkordeonist Martin Veszelovicz auch als Akteure agieren müssen, ist nicht unproblematisch. Ausgezeichnet: Countertenor Tim Severloh und Bariton Falko Hönisch. Bleibt nur die Sinnfrage.



KURIER-Wertung: ** von *****